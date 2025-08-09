«Зенит» остается главным фаворитом на чемпионство у букмекеров. «Спартак» выпал из топ-5, «Локомотив» вошел в тройку

«Зенит» остается фаворитом на чемпионство в линии у букмекеров.

В четвертом туре Мир РПЛ петербуржцы проиграли «Ахмату» (0:1) и теперь с пятью очками занимают восьмое место в таблице. Коэффициент на чемпионство поднялся до 2.55, однако «Зенит» все еще главный фаворит.

В топ-3 поднялся «Локомотив» (6.00), который перед сезоном котировался пятым. «Спартак» со второй строчки опустился на шестую (13.00).

«Краснодар» идет вторым фаворитом (4.50), ЦСКА – четвертым (8.00), московское «Динамо» – пятым (12.00).

Команды Рахимова никогда не побеждают ЦСКА – прошло уже 29 игр! Лучший шанс упущен прошлой осенью