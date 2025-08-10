Камавинга получил травму голеностопа. Восстановление хавбека «Реала» может занять несколько недель

Эдуардо Камавинга получил травму голеностопа.

22-летний хавбек «Реала » пропустил несколько тренировок, в том числе одну в воскресенье утром, и его участие в последнем предсезонном товарищеском матче команды с австрийским «Тиролем» во вторник под вопросом.

Масштаб травмы пока неясен, хотя полное восстановление после этой травмы обычно занимает несколько недель.

Напомним, Камавинга пропустил последние шесть матчей «Реала» сезона-2024/25, включая финал Кубка Испании, из-за разрыва левой приводящей мышцы бедра – и не смог восстановиться к клубному чемпионату мира.

В прошлом сезоне игрок сборной Франции поучаствовал в 35 матчах за «Реал» во всех турнирах.