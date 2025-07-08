«Бавария» интересуется Вейгой из «Челси», трансфер может обойтись в 30 млн фунтов. Его рассматривают как центрального защитника на случай ухода Ким Мин Чжэ

«Баварии» интересен Ренату Вейга.

21-летний португалец перешел в «Челси» из «Базеля» прошлым летом. Вторую половину сезона игрок провел в аренде в «Ювентусе».

Как пишет Cfbayerninsider, «Челси» не рассчитывает на Вейгу и может быть готов продать его уже этим летом.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Бавария » рассматривает Вейгу в качестве одного из кандидатов на позицию центрального защитника за счет его универсальности. Потребность в усилении обороны может возникнуть в случае ухода Ким Мин Чжэ, будущее которого в мюнхенском клубе остается неопределенным.

Венсан Компани не рассчитывает на корейца, поэтому его уход выглядит почти неизбежным.

По информации Bild, трансфер Вейги обойдется «Баварии» примерно в 30 миллионов фунтов, в клубе его считают футболистом с «огромным потенциалом». «Челси» в курсе интереса со стороны мюнхенцев, однако переговоров пока не было.

На фоне давления на со стороны УЕФА, связанного с нарушениями финансового фэйр-плей, «Челси » вынужден продавать футболистов, чтобы освободить место в заявке и фонд зарплат.