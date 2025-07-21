«Атлетико» предложил 35 млн евро с бонусами за Вейгу. «Челси» оценивает защитника в 40 млн

«Атлетико» предложил 35 млн евро за Ренату Вейгу.

Ранее стало известно , что мадридцы работают над трансфером защитника «Челси».

Сообщалось, что «синие» хотят получить за португальца не менее 40 млн евро.

По данным L’Équipe, испанский клуб уже сделал два предложения лондонцам. Последнее из них составило 35 млн евро, включая бонусы.

Вторую половину прошедшего сезона Вейга провел в «Ювентусе» на правах аренды и сыграл в 13 матчах Серии А. Подробно со статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь .