Пловчиха Дэвис о трансгендерах: «У женщин в 10 раз меньше возможностей, вам когда-нибудь надоест ставить в центр чувства мужчин? Тот же вопрос возник, когда FA исключила их из женского футбола»

Шэрон Дэвис осудила BBC за пренебрежение правами футболисток в Великобритании.

Серебряная медалистка Олимпиады-1980 в плавании отреагировала на полемику журналиста ВВС с писательницей Хелен Джойс по поводу запрета нахождения трансгендерных женщин в помещениях, предназначенных только для женщин (туалетах, раздевалках), введенного Верховным судом Великобритании.

«О, BBC, вам когда-нибудь надоест ставить в центр чувства мужчин в женских пространствах?

Тот же вопрос возник, когда Футбольная ассоциация Англии наконец-то исключила мужчин из женского футбола.

У женщин в десять раз меньше возможностей, чем у мужчин, к тому же они получали травмы.

Удивительная предвзятость», – написала Дэвис в своем аккаунте в X.

Пловчиха Дэвис о трансгендерах: «Когда FA не дала мужчинам отнимать места у женщин, у ВВС все свелось к чувствам первых, а не травмам последних! Поражаюсь, насколько неважны женские права»