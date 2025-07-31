Шнякин про пинок под зад Баринова: «Слава богу, Глебов не упал – затроллили бы»

Дмитрий Шнякин высказался о том, что Баринов пнул под зад Глебова.

ЦСКА обыграл «Локомотив » (2:1) в 1-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

В конце первого тайма капитан железнодорожников подошел к Кириллу Глебову и в шутку пнул шипами под зад 19-летнего полузащитника. Судья Рафаэль Шафеев никак не наказал Дмитрия Баринова .

«Скотство! Зверство! Да что этот ветеран-грубиян Баринов позволяет себе в игре с талантливым мальчишкой! 👹🤣

Забавляет легкий позыв Глебова к симуляции :) Слава богу, Кирилл не упал. Затроллили бы.

PS. Осторожно, в комментах может встретиться перепись душнил», – написал комментатор «Матч ТВ» Шнякин .

Экс-арбитр Лапочкин о пинке под зад Глебову от Баринова: «Не самая удачная шутка. Могла быть желтая теоретически, но футболист сделал все грамотно и никто не заметил»