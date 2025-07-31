Шнякин про пинок под зад Баринова: «Слава богу, Глебов не упал – затроллили бы»
Дмитрий Шнякин высказался о том, что Баринов пнул под зад Глебова.
ЦСКА обыграл «Локомотив» (2:1) в 1-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
В конце первого тайма капитан железнодорожников подошел к Кириллу Глебову и в шутку пнул шипами под зад 19-летнего полузащитника. Судья Рафаэль Шафеев никак не наказал Дмитрия Баринова.
«Скотство! Зверство! Да что этот ветеран-грубиян Баринов позволяет себе в игре с талантливым мальчишкой! 👹🤣
Забавляет легкий позыв Глебова к симуляции :) Слава богу, Кирилл не упал. Затроллили бы.
PS. Осторожно, в комментах может встретиться перепись душнил», – написал комментатор «Матч ТВ» Шнякин.
Экс-арбитр Лапочкин о пинке под зад Глебову от Баринова: «Не самая удачная шутка. Могла быть желтая теоретически, но футболист сделал все грамотно и никто не заметил»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
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