Саудовский «Неом» за 10+2 млн евро договорился о переходе 19-летнего Буабре из «Монако»

Саимон Буабре может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

«Неом» договорился с «Монако » о приобретении 19-летнего атакующего полузащитника.

Саудовский клуб готов заплатить 10 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в качестве бонусов.

Решение о переходе в «Неом» зависит от французского футболиста, который ведет с клубом переговоры о личном договоре.

В прошлом сезоне Саимон Буабре провел три матча за монегасков в Лиге 1.