Саудовский «Неом» за 10+2 млн евро договорился о переходе 19-летнего Буабре из «Монако»
Саимон Буабре может перейти в клуб из Саудовской Аравии.
«Неом» договорился с «Монако» о приобретении 19-летнего атакующего полузащитника.
Саудовский клуб готов заплатить 10 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в качестве бонусов.
Решение о переходе в «Неом» зависит от французского футболиста, который ведет с клубом переговоры о личном договоре.
В прошлом сезоне Саимон Буабре провел три матча за монегасков в Лиге 1.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости