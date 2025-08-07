«Фортуна» удивлена заявлением еврейской общины по поводу отказа от трансфера израильтянина Вейсмана. У клуба хорошие отношения с организацией, он поддерживает много проектов по борьбе с дискриминацией
«Фортуна» удивлена заявлением еврейской общины по поводу Шона Вейсмана.
Ранее немецкий клуб из-за протеста фанатов отказался от подписания форварда «Гранады» и сборной Израиля Шона Вейсмана, лайкавшего посты с призывами к уничтожению Газы.
Еврейская община Дюссельдорфа выразила сожаление по поводу срыва трансфера: «Шон подвергается волне антиизраильской пропаганды, которая оказала мощное давление на клуб».
Как сообщает Bild, в «Фортуне» это заявление вызвало недоумение. Клуб ссылается на очень хорошие отношения с еврейской общиной, с которой также были прямые контакты в понедельник и вторник.
Кроме того, клуб из убеждений поддерживает множество проектов по борьбе с расизмом и дискриминацией. От публичных заявлений «Фортуна» по-прежнему отказывается.
