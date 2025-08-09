Азар сказал, что «способствовал созданию атмосферы», когда «Реал» брал ЛЧ в 2022-м. Эден сыграл в 3 матчах, проведя 83 минуты на поле
Эден Азар считает, что внес вклад в победу «Реала» в Лиге чемпионов-2022.
«Тибо [Куртуа] и Карим [Бензема] помогли нам выиграть Лигу чемпионов.
А я способствовал созданию атмосферы в команде. Люди этого не замечают, но это важно. Тот год был впечатляющим», – сказал экс-футболист «Реала» в интервью ZackNaniProd.
Стоит отметить, что Азар в том сезоне Лиги чемпионов поучаствовал в трех матчах, проведя в сумме 83 минуты на поле.
