  • Азар сказал, что «способствовал созданию атмосферы», когда «Реал» брал ЛЧ в 2022-м. Эден сыграл в 3 матчах, проведя 83 минуты на поле
40

Азар сказал, что «способствовал созданию атмосферы», когда «Реал» брал ЛЧ в 2022-м. Эден сыграл в 3 матчах, проведя 83 минуты на поле

Эден Азар считает, что внес вклад в победу «Реала» в Лиге чемпионов-2022.

«Тибо [Куртуа] и Карим [Бензема] помогли нам выиграть Лигу чемпионов.

А я способствовал созданию атмосферы в команде. Люди этого не замечают, но это важно. Тот год был впечатляющим», – сказал экс-футболист «Реала» в интервью ZackNaniProd.

Стоит отметить, что Азар в том сезоне Лиги чемпионов поучаствовал в трех матчах, проведя в сумме 83 минуты на поле.

ахахаха
