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Салах назвал себя лучшим африканским игроком в истории, Спаллетти – любимым тренером. Мохамед хотел бы сыграть с Джеррардом и Анри и любил играть с Азаром

Мохамед Салах считает себя лучшим африканским футболистом.

– Кто лучший африканский футболист в истории?

– Я (смеется – Спортс”). 

– Ага.

– Их много. Я бы также назвал Джорджа Веа. Дидье Дрогба, Самюэль Это′О и Джордж Веа.

– Футболист, с которым вам нравилось играть?

– Я не играл с ним тогда, когда сам вышел на пик, но я бы назвал Азара.

– С кем бы вы хотели сыграть?

– Со Стивеном Джеррардом и Тьерри Анри.

– Ваш любимый тренер?

– Спаллетти.

– О чем вы больше всего жалеете в своей карьере?

– Ни о чем. Ты просто извлекаешь уроки.

– Защитник, против которого было сложнее всего?

– Их было слишком много. Я не могу выделить кого-то одного.

– Даже Рамоса?

– Он очень хороший игрок, но их было много, – сказал вингер «Ливерпуля».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница «Золотого мяча» в Instagram
logoМохамед Салах
logoСамюэль Это′О
logoТьерри Анри
logoЭден Азар
logoСтивен Джеррард
logoЛучано Спаллетти
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