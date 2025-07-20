Салах назвал себя лучшим африканским игроком в истории, Спаллетти – любимым тренером. Мохамед хотел бы сыграть с Джеррардом и Анри и любил играть с Азаром

Мохамед Салах считает себя лучшим африканским футболистом.

– Кто лучший африканский футболист в истории?

– Я (смеется – Спортс”).

– Ага.

– Их много. Я бы также назвал Джорджа Веа . Дидье Дрогба , Самюэль Это′О и Джордж Веа.

– Футболист, с которым вам нравилось играть?

– Я не играл с ним тогда, когда сам вышел на пик, но я бы назвал Азара .

– С кем бы вы хотели сыграть?

– Со Стивеном Джеррардом и Тьерри Анри .

– Ваш любимый тренер?

– Спаллетти.

– О чем вы больше всего жалеете в своей карьере?

– Ни о чем. Ты просто извлекаешь уроки.

– Защитник, против которого было сложнее всего?

– Их было слишком много. Я не могу выделить кого-то одного.

– Даже Рамоса?

– Он очень хороший игрок, но их было много, – сказал вингер «Ливерпуля».