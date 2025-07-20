Салах назвал себя лучшим африканским игроком в истории, Спаллетти – любимым тренером. Мохамед хотел бы сыграть с Джеррардом и Анри и любил играть с Азаром
Мохамед Салах считает себя лучшим африканским футболистом.
– Кто лучший африканский футболист в истории?
– Я (смеется – Спортс”).
– Ага.
– Их много. Я бы также назвал Джорджа Веа. Дидье Дрогба, Самюэль Это′О и Джордж Веа.
– Футболист, с которым вам нравилось играть?
– Я не играл с ним тогда, когда сам вышел на пик, но я бы назвал Азара.
– С кем бы вы хотели сыграть?
– Со Стивеном Джеррардом и Тьерри Анри.
– Ваш любимый тренер?
– Спаллетти.
– О чем вы больше всего жалеете в своей карьере?
– Ни о чем. Ты просто извлекаешь уроки.
– Защитник, против которого было сложнее всего?
– Их было слишком много. Я не могу выделить кого-то одного.
– Даже Рамоса?
– Он очень хороший игрок, но их было много, – сказал вингер «Ливерпуля».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница «Золотого мяча» в Instagram
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