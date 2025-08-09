Сальвадорец Хиль из «Балтики» забил 3 гола в 4 матчах РПЛ. Только у Ракова больше – 4 мяча
Брайан Хиль из «Балтики» забил 3 гола в 4 матчах Мир РПЛ.
На 62-й минуте матча с «Крыльями Советов» сальвадорский форвард отметился голом – обработал грудью перед вратарской, дал мячу отскочить от земли и поднятой ногой забил в ворота.
Теперь у Хиля 3 гола в 4 матчах РПЛ. Больше только у Вадима Ракова из «Крыльев Советов» (4 гола в 4 играх), выступающего на правах аренды из «Локомотива».
