Сальвадорец Хиль из «Балтики» забил 3 гола в 4 матчах РПЛ. Только у Ракова больше – 4 мяча

Брайан Хиль из «Балтики» забил 3 гола в 4 матчах Мир РПЛ.

На 62-й минуте матча с «Крыльями Советов» сальвадорский форвард отметился голом – обработал грудью перед вратарской, дал мячу отскочить от земли и поднятой ногой забил в ворота.

Теперь у Хиля 3 гола в 4 матчах РПЛ . Больше только у Вадима Ракова из «Крыльев Советов » (4 гола в 4 играх), выступающего на правах аренды из «Локомотива».