На обновленной базе «МЮ» есть пространство для барберов, симулятор «Формулы-1», умные туалеты и четыре бассейна
На новой базе «Манчестер Юнайтед» появился барбершоп.
«МЮ» ранее сообщил о завершении реконструкции базы клуба в Каррингтоне стоимостью 50 миллионов фунтов.
На базе команды было оборудовано пространство для парикмахерской, но штатного барбера в клубе не будет – футболисты должны приглашать своих мастеров.
Рядом с парикмахерской также находится симулятор «Формулы-1».
В туалете установлены умные писсуары, который могут помочь определить, обезвожен футболист или нет.
Кроме того, есть четыре бассейна: один для плавания, один с холодной водой, один с горячей водой и еще один с подводной беговой дорожкой, глубину которого можно регулировать по мере необходимости. Сауна и парная в этом же помещении стали намного больше.
«МЮ» обновил тренировочную базу. Роналду жаловался на нее Моргану
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
