  • Левандовски может вернуться в середине сентября и пропустить до трех матчей Ла Лиги из-за травмы задней поверхности бедра
22

Левандовски может вернуться в середине сентября и пропустить до трех матчей Ла Лиги из-за травмы задней поверхности бедра

Стало известно, сколько может пропустить Роберт Левандовски из-за травмы.

У 36-летнего форварда «Барселоны» повреждение задней поверхности бедра левой ноги.

По данным As, Левандовски может пропустить несколько недель – до трех матчей Ла Лиги – и вернуться в середине сентября.

В прошлом сезоне Левандовски провел 34 матча в Ла Лиге, забил 27 голов и сделал 2 результативные передачи.

