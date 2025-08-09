Левандовски может вернуться в середине сентября и пропустить до трех матчей Ла Лиги из-за травмы задней поверхности бедра

Стало известно, сколько может пропустить Роберт Левандовски из-за травмы.

У 36-летнего форварда «Барселоны» повреждение задней поверхности бедра левой ноги.

По данным As, Левандовски может пропустить несколько недель – до трех матчей Ла Лиги – и вернуться в середине сентября.

В прошлом сезоне Левандовски провел 34 матча в Ла Лиге , забил 27 голов и сделал 2 результативные передачи.