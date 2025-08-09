  • Спортс
Директор «МЮ» о покупке Шешко: «Один из самых выдающихся талантов в мировом футболе. Беньямин попал в идеальную среду для раскрытия потенциала»

В «Манчестер Юнайтед» прокомментировали трансфер Беньямина Шешко.

Манкунианцы приобрели нападающего у «Лейпцига» за 76,5+8,5 миллиона евро.

«Беньямин обладает редким сочетанием потрясающей скорости и способности физически доминировать над защитниками, что делает его одним из самых выдающихся молодых талантов в мировом футболе.

Мы внимательно следили за карьерой Беньямина. Все наши исследования показали, что он обладает необходимыми качествами и личностными характеристиками, чтобы добиться успеха в «Манчестер Юнайтед».

Работая под руководством Аморима и нашей отличной команды, Беньямин попадает в идеальную среду, которая поможет ему раскрыть потенциал топ-игрока.

Желание всех наших новичков присоединиться к клубу этим летом подчеркивает привлекательность и авторитет «Манчестер Юнайтед», поскольку мы продолжаем строить и развивать команду, способную бороться за самые престижные трофеи», – сказал спортивный директор клуба Джейсон Уилкокс.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
logoБеньямин Шешко
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
