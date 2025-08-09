Шешко о переходе в «МЮ»: «Идеальное место для реализации амбиций. У клуба особенная история, но меня воодушевляет будущее»
Беньямин Шешко высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы приобрели нападающего у «Лейпцига» за 76,5+8,5 миллиона евро.
«Манчестер Юнайтед» имеет особенную историю, но больше всего меня воодушевляет будущее.
Когда мы обсуждали проект, стало понятно, что все готово для того, чтобы эта команда продолжила расти и вскоре снова смогла бороться за главные трофеи.
Я ощутил позитивную энергию и семейную атмосферу, созданную в клубе. Это идеальное место для достижения моего максимального уровня и реализации всех моих амбиций.
Не терпится начать учиться у Рубена Аморима, общаться с партнерами по команде, чтобы добиться успеха, на который мы способны вместе», – сказал Беньямин Шешко.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27551 голос
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости