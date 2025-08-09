Захарян – в запасе «Сосьедада» на товарищескую игру с «Борнмутом». Арсен может сыграть впервые с февраля
Арсен Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на товарищеский матч.
22-летний хавбек – в запасе басков на матч с «Борнмутом». Захарян может выйти на поле впервые с февраля 2025 года.
Игра между командами начнется в 13:15 по московскому времени.
Напомним, Захарян пропустил большую часть прошлого сезона из травм. В июле Арсенал не поехал с клубом в турне в Японию из-за вируса, ранее у россиянина были проблемы с камбаловидной мышцей.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27549 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Реал Сосьедад» в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости