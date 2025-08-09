Захарян – в запасе «Сосьедада» на товарищескую игру с «Борнмутом». Арсен может сыграть впервые с февраля

Арсен Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на товарищеский матч.

22-летний хавбек – в запасе басков на матч с «Борнмутом». Захарян может выйти на поле впервые с февраля 2025 года.

Игра между командами начнется в 13:15 по московскому времени.

Напомним, Захарян пропустил большую часть прошлого сезона из травм. В июле Арсенал не поехал с клубом в турне в Японию из-за вируса, ранее у россиянина были проблемы с камбаловидной мышцей.