«Сосьедад» о Захаряне: «Надеемся, что Арсен будет тренироваться полностью в общей группе со следующей недели. Сейчас он участвует не во всех занятиях»
Арсен Захарян вернется в общую группу «Реал Сосьедад» на следующей неделе.
«Сейчас Арсен частично тренируется в общей группе, но не во всех занятиях участвует.
Мы надеемся, что Арсен будет тренироваться полностью в общей группе со следующей недели», – сказал пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате.
5 июля Мундуате сообщил, что Захарян не готов полностью и тренируется отдельно. В июле российский полузащитник не поехал с клубом в турне в Японию из-за вируса.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
