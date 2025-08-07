«Сосьедад» о Захаряне: «Надеемся, что Арсен будет тренироваться полностью в общей группе со следующей недели. Сейчас он участвует не во всех занятиях»

Арсен Захарян вернется в общую группу «Реал Сосьедад» на следующей неделе.

«Сейчас Арсен частично тренируется в общей группе, но не во всех занятиях участвует.

Мы надеемся, что Арсен будет тренироваться полностью в общей группе со следующей недели», – сказал пресс-атташе «Реал Сосьедад » Йон Андер Мундуате.

5 июля Мундуате сообщил, что Захарян не готов полностью и тренируется отдельно. В июле российский полузащитник не поехал с клубом в турне в Японию из-за вируса.