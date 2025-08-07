Захарян тренируется с «Сосьедадом» в «почти нормальном» режиме. Хавбек надеется восстановиться к матчу с «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги (Marca)

Арсен Захарян намерен восстановиться к началу сезона Ла Лиги.

Marca сообщает, что полузащитник «Реал Сосьедад » вернулся к тренировкам с командой в «почти нормальном режиме». В июле Захарян не поехал с клубом в турне в Японию из-за вируса, ранее у россиянина были проблемы с камбаловидной мышцей.

Отмечается, что Захарян надеется восстановиться к началу сезона Ла Лиги и попасть в заявку «Реал Сосьедад» на матч 1-го тура с «Валенсией», который пройдет 16 августа.

«Сосьедад» о Захаряне: «Надеемся, что Арсен будет тренироваться полностью в общей группе со следующей недели. Сейчас он участвует не во всех занятиях»