Захарян тренируется с «Сосьедадом» в «почти нормальном» режиме. Хавбек надеется восстановиться к матчу с «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги (Marca)
Арсен Захарян намерен восстановиться к началу сезона Ла Лиги.
Marca сообщает, что полузащитник «Реал Сосьедад» вернулся к тренировкам с командой в «почти нормальном режиме». В июле Захарян не поехал с клубом в турне в Японию из-за вируса, ранее у россиянина были проблемы с камбаловидной мышцей.
Отмечается, что Захарян надеется восстановиться к началу сезона Ла Лиги и попасть в заявку «Реал Сосьедад» на матч 1-го тура с «Валенсией», который пройдет 16 августа.
«Сосьедад» о Захаряне: «Надеемся, что Арсен будет тренироваться полностью в общей группе со следующей недели. Сейчас он участвует не во всех занятиях»
