«Бавария» сделала запрос по Джексону. Форвард «Челси» также интересен «Ньюкаслу», его оценивают в 65 млн евро (Флориан Плеттенберг)
«Бавария» проявляет интерес к Николасу Джексону.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в последние часы немецкий клуб сделал запрос по поводу текущего статуса, состояния и цены форварда «Челси». Также Джексоном всерьез интересуется «Ньюкасл».
Сообщается, что Джексон близок к уходу из «Челси». Сумма потенциального трансфера оценивается примерно в 65 млн евро.
В прошлом сезоне АПЛ 24-летний сенегалец забил 10 голов и отдал 5 голевых передач в 30 матчах. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
