«Бавария» сделала запрос по Джексону. Форвард «Челси» также интересен «Ньюкаслу», его оценивают в 65 млн евро (Флориан Плеттенберг)

«Бавария» проявляет интерес к Николасу Джексону.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в последние часы немецкий клуб сделал запрос по поводу текущего статуса, состояния и цены форварда «Челси ». Также Джексоном всерьез интересуется «Ньюкасл ».

Сообщается, что Джексон близок к уходу из «Челси». Сумма потенциального трансфера оценивается примерно в 65 млн евро.

В прошлом сезоне АПЛ 24-летний сенегалец забил 10 голов и отдал 5 голевых передач в 30 матчах. Его подробную статистику можно найти здесь .