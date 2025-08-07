  • Спортс
  • Переговоры «Баварии» и «Штутгарта» по Вольтемаде не продвигаются. Форвард хочет присоединиться к мюнхенцам до закрытия трансферного окна (Флориан Плеттенберг)
Переговоры «Баварии» и «Штутгарта» по Вольтемаде не продвигаются. Форвард хочет присоединиться к мюнхенцам до закрытия трансферного окна (Флориан Плеттенберг)

Переговоры «Баварии» и «Штутгарта» по Нику Вольтемаде не продвигаются.

В середине июля «Штутгарт» отклонил предложение мюнхенцев по 23-летнему форварду в размере 50+5 млн. Швабы приняли решение, что не продадут серебряного призера молодежного Евро-2025 за 60 млн.

Нападающий и его окружение не выдвигают ультиматумов или дедлайнов в адрес мюнхенского клуба, подчеркивает журналист Флориан Плеттенберг.

Вольтемаде остается игроком «Штутгарта», но вновь дал понять, что хотел бы перейти в «Баварию» до окончания трансферного окна.

Однако оба клуба занимают твердую позицию, перспективы достижения соглашения пока не видно.

«Бавария» хочет подписать еще одного игрока атаки после трансфера Диаса. Вольтемаде – предпочтительный кандидат

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
logoбундеслига Германия
logoШтутгарт
возможные трансферы
logoБавария
logoНик Вольтемаде
