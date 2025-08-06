«Фортуна» отказалась от подписания израильского форварда «Гранады» Вейсмана, лайкавшего посты с призывами к уничтожению Газы, из-за протеста фанатов

«Фортуна» отказалась от подписания израильского игрока из-за протеста фанатов.

Клуб второй Бундеслиги был близок к подписанию нападающего «Гранады» и сборной Израиля Шона Вейсмана, но отказался от сделки, о чем сообщил в соцсетях.

«Мы внимательно изучили кандидатуру Шона Вайсмана, но в конечном итоге решили не подписывать его», – говорится в сообщении клуба.

Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на Bild, это решение было принято из-за негативной реакции фанатов – они выступали против трансфера игрока, который ранее попал в скандал с комментариями и лайками под постами о палестино-израильском конфликте в социальных сетях. Так, футболист прокомментировал видео с израильским солдатом и двумя бойцами ХАМАС, написав: «Почему Эзаэль не выстрелит им в голову?»

Также израильтянин ставил лайки под такими записями: «Раздавить. Прижать. Раздавить. Во имя Божьей мести», «Какая есть логическая причина, по которой на Газу еще не сброшено 200 тонн бомб?», «Вся Газа поддерживает терроризм. Вся Газа должна быть мертва».

Стоит отметить, что всего за день до объявления об отказе от трансфера в соцсетях «Фортуны » появился такой пост : «Что происходит? Мы получаем одно уведомление за другим в конце дня. По существу: судить о людях, которых не знаешь, основываясь на статье в Википедии?! Это не очень вписывается в наши представления...».

Группа палестинцев пожаловалась в прокуратуру на израильского игрока «Гранады» Вейсмана за комментарии и лайки под постами о конфликте: «Есть признаки преступления на почве ненависти»

«Палестина, вперед», «Вейсман, умри». Фанаты «Осасуны» пронесли на стадион палестинские флаги, вопреки запрету полиции, и оскорбляли израильского игрока «Гранады»