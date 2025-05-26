Фанаты «Атлетика» освистали «Барсу» во время чемпионского коридора. Советник Лапорты раскритиковал басков: «Это неприятно, я разочарован»

Фанаты «Атлетика» освистали «Барселону» во время чемпионского коридора.

Команда Ханси Флика в 38-м туре Ла Лиги на выезде разгромила «Атлетик» (3:0). Перед началом матча футболисты клуба из Бильбао выстроились в чемпионский коридор для коллег из «Барсы».

В это время болельщики баскского клуба громко свистели в адрес каталонцев.

«Я очень разочарован болельщиками «Атлетика». Они свистели нам во время чемпионского коридора и не поздравили президента, чего, я думаю, мы заслужили за то, какой сезон в Ла Лиге мы провели.

Это очень неприятно, и я не думаю, что мы этого заслуживаем», – заявил после матча в эфире El Chriniguito Энрик Масип, советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты .

В «Атлетике » с удивлением отреагировали на это заявление: «Во время матча в ложе были теплые отношения».