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«А что Негрейра?» и «Лапорта, потаскун, где деньги?» скандировали фанаты «Атлетика» на матче с «Барсой». Ла Лига пожаловалась в дисциплинарный комитет

Ла Лига пожаловалась на поведение фанатов «Атлетика» на матче с «Барселоной».

В минувшее воскресенье команда из Бильбао дома уступила каталонцам (0:3) в 38-м туре Ла Лиги.

В отчете для Дисциплинарного комитета RFEF и Комитета по борьбе с насилием по итогам заключительного тура были отмечены 6 эпизодов матча. В частности, Ла Лига пожаловалась на оскорбительные выкрики фанатов «Атлетика» в адрес «Барселоны» и ее болельщиков, а также на кричалку в адрес президента «Барселоны»: «Лапорта, потаскун, где деньги?»

Также фанаты команды из Бильбао выкрикивали: «А что Негрейра?», намекая на предъявленные «Барселоне» обвинения во взяточничестве из-за выплат вице-президенту Технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Кроме того, Ла Лига пожаловалась на свист во время чемпионского коридора для игроков «Барселоны»

Со стороны болельщиков каталонской команды Ла Лига отметила кричалку о вингере «Атлетика» Нико Уильямсе: «Нико – фанат «Барселоны».

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БетисБетис
ЧелсиЧелси
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoБарселона
болельщики
Хосе Мария Энрикес Негрейра
Сан-Мамес
logoЛа Лига
logoАтлетик
logoНико Уильямс
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