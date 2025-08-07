«ПСЖ» согласовал трансфер Шевалье с «Лиллем» за 40+ млн евро без учета бонусов (L’Équipe)
«ПСЖ» и «Лилль» достигли соглашения по трансферу Люки Шевалье.
Парижане направили новое предложение по вратарю в последние несколько часов, чтобы удовлетворить требования «Лилля», сообщает L’Équipe.
Сумма предложения оценивается чуть более чем в 40 млн евро без учета бонусов. Ранее речь шла о 40+ млн евро с учетом бонусов.
Теперь двум клубам необходимо согласовать детали и оформить соглашение в письменном виде. Сделка может быть завершена в течение нескольких часов.
После этого Шевалье сможет отправиться в Париж для прохождения медосмотра и подписания пятилетнего контракта.
«ПСЖ» хотел урегулировать вопрос быстро, чтобы рассчитывать на француза в матче за Суперкубок Европы против «Тоттенхэма», который пройдет в следующую среду.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
