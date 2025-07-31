Доннарумма может остаться в «ПСЖ», несмотря на приход Шевалье. Итальянец может определиться с будущим в ближайшие месяцы

Джанлуиджи Доннарумма может остаться в «Пари Сен-Жермен» этим летом.

Голкипер и клуб пока не договорились о продлении контракта, рассчитанного до 2026 года. Сообщалось , что на этой неделе стороны обсудят потенциальный уход итальянца.

При этом, по информации инсайдера Фабрицио Романо , футболист и его окружение не исключают, что он останется в парижском клубе.

Даже с учетом истечения контракта и скорого прихода нового вратаря Люки Шевалье , Джанлуиджи может остаться и побороться за место в клубе, как это было в ситуации с Кейлором Навасом .

В таком случае решить вопрос своего будущего 26-летний игрок может в ближайшие месяцы.