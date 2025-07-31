Доннарумма может остаться в «ПСЖ», несмотря на приход Шевалье. Итальянец может определиться с будущим в ближайшие месяцы
Джанлуиджи Доннарумма может остаться в «Пари Сен-Жермен» этим летом.
Голкипер и клуб пока не договорились о продлении контракта, рассчитанного до 2026 года. Сообщалось, что на этой неделе стороны обсудят потенциальный уход итальянца.
При этом, по информации инсайдера Фабрицио Романо, футболист и его окружение не исключают, что он останется в парижском клубе.
Даже с учетом истечения контракта и скорого прихода нового вратаря Люки Шевалье, Джанлуиджи может остаться и побороться за место в клубе, как это было в ситуации с Кейлором Навасом.
В таком случае решить вопрос своего будущего 26-летний игрок может в ближайшие месяцы.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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