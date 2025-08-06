«ПСЖ» предлагал Тенаса «Лиллю», ищущему замену Шевалье. «Доги» отказались и рассматривают вызывавшегося в сборную Португалии Велью из «Фаренсе»

«ПСЖ» был готов отдать Арнау Тенаса «Лиллю».

Как сообщает Foot Mercato, «доги» ищут замену Люке Шевалье, который близок к переходу в состав чемпионов Франции. Парижане, зная об этом, предложили подписать Тенаса.

«Лилль» оказался не заинтересован в воспитаннике «Барселоны» и рассматривает другую кандидатуру – вызывавшегося в сборную Португалии Рикарду Велью из «Фаренсе».

Отмечается, что «ПСЖ» и «Лилль» уже в устной форме согласовали переход Шевалье.