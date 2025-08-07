Мангаш перешел в «Спортинг» из «Спартака», сообщил агент защитника: «Сделка полностью закрыта, подписан контракт на 4 года»
Агент Рикарду Мангаша сообщил о переходе футболиста в «Спортинг».
Ранее сообщалось, что у португальского клуба возникли проблемы с оплатой трансфера защитника «Спартака». Утверждалось, что сумма сделки составляет 300 000 евро. Также предусмотрены бонусы в размере от 500 до 700 тысяч евро.
«Сделка полностью закрыта, Мангаш перешел в «Спортинг».
Подписан контракт на четыре года», – сказал агент Тьяго Рибейро.
Португальский игрок перешел в «Спартак» из «Витории Гимараэш» в сентябре 2024 года. С того момента он провел 19 матчей и забил 3 гола.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
