Мангаш перешел в «Спортинг» из «Спартака», сообщил агент защитника: «Сделка полностью закрыта, подписан контракт на 4 года»

Агент Рикарду Мангаша сообщил о переходе футболиста в «Спортинг».

Ранее сообщалось , что у португальского клуба возникли проблемы с оплатой трансфера защитника «Спартака ». Утверждалось, что сумма сделки составляет 300 000 евро. Также предусмотрены бонусы в размере от 500 до 700 тысяч евро.

«Сделка полностью закрыта, Мангаш перешел в «Спортинг ».

Подписан контракт на четыре года», – сказал агент Тьяго Рибейро.

Португальский игрок перешел в «Спартак» из «Витории Гимараэш» в сентябре 2024 года. С того момента он провел 19 матчей и забил 3 гола.