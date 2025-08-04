У «Спортинга» возникли проблемы с оплатой трансфера Мангаша из «Спартака» (Metaratings)

У «Спортинга» возникли проблемы с оплатой трансфера Рикарду Мангаша.

Ранее стало известно, что защитник «Спартака » прошел медосмотр перед переходом в португальский клуб.

По информации Metaratings, «Спортинг » официально объявит о переходе Мангаша , как только проблемы с оплатой трансфера будут решены.

Сообщалось, что сумма сделки, как и сообщалось ранее, составит 300 тысяч евро. Еще от 500 до 700 тысяч евро «Спартак» может получить в качестве бонусов.