У «Спортинга» возникли проблемы с оплатой трансфера Мангаша из «Спартака» (Metaratings)
У «Спортинга» возникли проблемы с оплатой трансфера Рикарду Мангаша.
Ранее стало известно, что защитник «Спартака» прошел медосмотр перед переходом в португальский клуб.
По информации Metaratings, «Спортинг» официально объявит о переходе Мангаша, как только проблемы с оплатой трансфера будут решены.
Сообщалось, что сумма сделки, как и сообщалось ранее, составит 300 тысяч евро. Еще от 500 до 700 тысяч евро «Спартак» может получить в качестве бонусов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости