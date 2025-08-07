Солари назвал собаку в честь Москвы. У вингера «Спартака» также есть Лисбоа и Рома

Пабло Солари назвал одну из своих собак в честь столицы России.

Аргентинец выступает за «Спартак » с начала 2025 года и провел в Мир РПЛ 14 матчей, забив 3 гола.

Всего у него три собаки. Одна получила кличку в честь Москвы (Моску), другая – в честь Рима (Рома), третья – в честь Лиссабона (Лисбоа).