Солари назвал собаку в честь Москвы. У вингера «Спартака» также есть Лисбоа и Рома
Пабло Солари назвал одну из своих собак в честь столицы России.
Аргентинец выступает за «Спартак» с начала 2025 года и провел в Мир РПЛ 14 матчей, забив 3 гола.
Всего у него три собаки. Одна получила кличку в честь Москвы (Моску), другая – в честь Рима (Рома), третья – в честь Лиссабона (Лисбоа).
Опубликовал: Александр Суряев
