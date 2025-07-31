Укушенный собакой за гениталии воспитанник «Барсы» Перес выписан из больницы – ему наложили швы. Вингер «Ариса» сегодня придет на матч команды в квалификации ЛК
Укушенный за гениталии Карлес Перес покинул больницу.
Вчера стало известно, что выступающему за греческий «Арис» воспитаннику «Барселоны» нанесла травму собака. У футболиста были зафиксированы рваные раны в области гениталий, его пришлось госпитализировать.
Diario Sport со ссылкой на ERT передает, что у 27-летнего вингера была выявлена инфекция мягких тканей, ему наложили несколько швов. Перес сегодня был выписан из больницы и даже посетит игру «Ариса» с «Араз-Нахчыван» в квалификации Лиги конференций.
По словам врачей, состояние Карлеса не вызывает опасений, потребуется около десяти дней, чтобы раны зажили и швы можно было снять.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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