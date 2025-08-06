«Эвертон» хочет арендовать Грилиша без опции выкупа и платить вингеру лишь часть зарплаты
«Эвертон» не планирует оставлять Джека Грилиша на постоянной основе.
Сегодня стало известно, что «ириски» начали переговоры об аренде вингера «Манчестер Сити».
Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что клуб из Ливерпуля просит только об аренде – опция выкупа не обсуждается. К тому же «Эвертон» хочет платить Грилишу только часть заработной платы.
Сообщается, что на Джека претендуют и другие клубы – они просят держать их в курсе.
29-летний полузащитник провел 20 матчей в АПЛ-2024/25 и забил 1 гол. Подробно со статистикой Грилиша можно ознакомиться здесь.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13104 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости