«Эвертон» хочет арендовать Грилиша без опции выкупа и платить вингеру лишь часть зарплаты

«Эвертон» не планирует оставлять Джека Грилиша на постоянной основе.

Сегодня стало известно , что «ириски» начали переговоры об аренде вингера «Манчестер Сити ».

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что клуб из Ливерпуля просит только об аренде – опция выкупа не обсуждается. К тому же «Эвертон » хочет платить Грилишу только часть заработной платы.

Сообщается, что на Джека претендуют и другие клубы – они просят держать их в курсе.

29-летний полузащитник провел 20 матчей в АПЛ-2024/25 и забил 1 гол. Подробно со статистикой Грилиша можно ознакомиться здесь .