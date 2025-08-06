  • Спортс
  • «Эвертон» хочет арендовать Грилиша без опции выкупа и платить вингеру лишь часть зарплаты
4

«Эвертон» хочет арендовать Грилиша без опции выкупа и платить вингеру лишь часть зарплаты

«Эвертон» не планирует оставлять Джека Грилиша на постоянной основе.

Сегодня стало известно, что «ириски» начали переговоры об аренде вингера «Манчестер Сити».

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что клуб из Ливерпуля просит только об аренде – опция выкупа не обсуждается. К тому же «Эвертон» хочет платить Грилишу только часть заработной платы.

Сообщается, что на Джека претендуют и другие клубы – они просят держать их в курсе.

29-летний полузащитник провел 20 матчей в АПЛ-2024/25 и забил 1 гол. Подробно со статистикой Грилиша можно ознакомиться здесь.

Что «Спартаку» делать со Станковичем?13104 голоса
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
logoДжек Грилиш
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
Фабрицио Романо
возможные трансферы
logoЭвертон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
