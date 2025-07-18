Грилиш тренируется отдельно на базе «Сити». Игрок ждет предложений
Джек Грилиш тренируется отдельно от «Манчестер Сити».
29-летний вингер не был включен в состав «горожан» на клубный чемпионат мира, чтобы иметь возможность подготовиться к летнему трансферу.
Сейчас Грилиш работает индивидуально с персональным тренером, чтобы набрать форму. Основная группа вернется к тренировкам 28 июля.
Грилиш будет заниматься отдельно на базе клуба по крайней мере до возвращения команды и ждать предложений.
В прошлом сезоне АПЛ англичанин забил 1 гол и отдал 1 ассист в 20 матчах. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Telegraph
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