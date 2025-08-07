Тебас о словах Итурральде: «Мои «влажные мечты» – независимое судейство, полная противоположность тому, чем жил ты. «Он хочет контролировать» кричат те, кто был внутри и молчал»

Хавьер Тебас ответил на претензии Эдуардо Итурральде Гонсалеса из-за судейства.

Ранее экс-арбитр раскритиковал тот факт, что Грегорио Мансано вошел в комитет по назначению судей на матчи Ла Лиги , став там первым тренером.

«Итурральде опять за свое! Он говорит, что мои «влажные мечты» – контролировать судейство. Какая глубина, какой уровень споров.

Казалось бы, после стольких лет без судейства ты должен был бы перестроиться... Но нет: ты все еще судишь в уме и выдаешь воображаемые карточки всем, кто не повторяет твои реплики.

Уточню: мои «влажные мечты» (раз уж тебя это так интересует) – независимое, профессиональное судейство, без потрясений и скандалов... Ну, знаешь, полная противоположность тому, чем ты жил годами, или помнишь, как сам коллектив говорил об «индексе коррупции»?

Самое забавное, что те, кто чаще всего кричит «он хочет контролировать», – это те, кто был внутри (и сознательно молчал), в то время как другие действительно контролировали судейство. Иногда подсознание тебя подводит.

Вы продолжаете искать заголовки, а я буду продолжать работать над тем, чтобы испанский футбол функционировал без предвзятости, без искажения показателей и без ностальгии по прошлому, которое некоторые из вас до сих пор идеализируют... По причинам, которые мы все знаем», – написал глава Ла Лиги в своем аккаунте в X.

