Тебас о клубном ТВ «Реала»: «Все, что там говорят, попадает в СМИ через полчаса – это опасно. Стоит быть осторожными с публичными жалобами на судейство»

Хавьер Тебас рассказал, чем опасны публичные жалобы «Реала» на судейство.

«Стоит быть осторожнее с публичным выражением недовольства судьями, это больше всего меня беспокоит. Да, клубы иногда делают резкие заявления в адрес судей, но они не делают этого каждую неделю и каждый час.

Это также производит эффект рупора – все, что выходит на Real Madrid TV, попадает в спортивные СМИ в течение получаса. Это опасно», – сказал президент Ла Лиги в интервью Radio XXIII.