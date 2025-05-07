Тебас о клубном ТВ «Реала»: «Все, что там говорят, попадает в СМИ через полчаса – это опасно. Стоит быть осторожными с публичными жалобами на судейство»
Хавьер Тебас рассказал, чем опасны публичные жалобы «Реала» на судейство.
«Стоит быть осторожнее с публичным выражением недовольства судьями, это больше всего меня беспокоит. Да, клубы иногда делают резкие заявления в адрес судей, но они не делают этого каждую неделю и каждый час.
Это также производит эффект рупора – все, что выходит на Real Madrid TV, попадает в спортивные СМИ в течение получаса. Это опасно», – сказал президент Ла Лиги в интервью Radio XXIII.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Europa Press
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