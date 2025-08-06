«Влажными мечтами Тебаса всегда было контролировать судейство. Они ненавидят судей, а те молчат, получая свои 300 тысяч». Экс-арбитр Итурральде о Мансано в комитете по назначению арбитров

Эдуардо Итурральде Гонсалес заявил, что Тебас желает контролировать судейство.

Ранее Грегорио Мансано вошел в комитет по назначению судей на матчи Ла Лиги . В орган, ответственный за выбор арбитров, впервые в истории включен тренер.

«Мы не можем просто так выйти из одной ситуации и попасть в другую. Влажными мечтами [президента Ла Лиги Хавьера] Тебаса всегда было контролировать судейство. Тот самый Тебас, который говорил, что судьи должны быть независимыми... Ложь. Те, кто хочет независимости судей? Ложь. Они хотят контролировать судейство. Судья – одна из профессий, пользующихся наименьшим доверием, поэтому они хотят ее контролировать.

Лига платит деньги испанской федерации за такие услуги, как судейство, и раз уж они платят, то считают себя вправе это контролировать. Если бы Тебас мог, он бы хоть завтра направил своих судей, он никогда не хотел их независимости. На самом деле, если бы все зависело от него, они бы не получали столько, сколько получают. Вот к чему мы пришли из-за борьбы самих судей. Они ненавидят судейство и все, чего они хотят, – это контролировать его. Все становится только хуже.

Бедные нувориши не собираются ничего говорить, потому что в конце месяца они получат свои 300 тысяч, и многим из них нравится судить, но им не нравится система.

Дело не в именах. Гойо Мансано был отличным тренером. Я против назначения тренера в комитет по назначению судей.

Что он знает о судействе? Ничего. Даже о 17 правилах. Негредо, Сиганда и Гойо – лучшие в своем деле, но они ничего не смыслят в судействе. Они самозванцы, которых навязала Лига», – заявил бывший судья Иттуральде в программе El Larguero на Cadena SER.