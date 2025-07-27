«Бавария» хочет подписать еще одного игрока атаки после трансфера Диаса. Вольтемаде – предпочтительный кандидат
«Бавария» хочет подписать еще одного игрока атаки.
В воскресенье стало известно, что мюнхенцы договорились о трансфере вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса за 75 млн евро.
Журналист Керри Хау сообщает, что «Бавария» в это трансферное окно хочет подписать еще одного игрока атаки. Наиболее предпочтительным кандидатом считается форвард «Штутгарта» Ник Вольтемаде.
Ранее «Штутгарт» отклонил предложение «Баварии» по Вольтемаде на 50+5 млн евро.
В минувшем сезоне Бундеслиги 23-летний форвард провел 28 матчей и забил 12 голов. Его статистика доступна здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Керри Хау
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