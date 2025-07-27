«Бавария» хочет подписать еще одного игрока атаки после трансфера Диаса. Вольтемаде – предпочтительный кандидат

«Бавария» хочет подписать еще одного игрока атаки.

В воскресенье стало известно, что мюнхенцы договорились о трансфере вингера «Ливерпуля » Луиса Диаса за 75 млн евро.

Журналист Керри Хау сообщает, что «Бавария » в это трансферное окно хочет подписать еще одного игрока атаки. Наиболее предпочтительным кандидатом считается форвард «Штутгарта » Ник Вольтемаде .

Ранее «Штутгарт» отклонил предложение «Баварии» по Вольтемаде на 50+5 млн евро.

В минувшем сезоне Бундеслиги 23-летний форвард провел 28 матчей и забил 12 голов. Его статистика доступна здесь .