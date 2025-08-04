Сон переходит в «Лос-Анджелес» за 17+ млн долларов (Фабрицио Романо)
«Лос-Анджелес» согласовал трансфер вингера «Тоттенхэма» Сон Хын Мина.
«Шпоры» получат за 33-летнего игрока сборной Южной Кореи более 15 млн евро (более 17 млн долларов), сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, устная договоренность о переходе Сона достигнута со всеми сторонами. После турне «Тоттенхэма» по США футболист не поехал с командой в Лондон и остался за океаном, ожидая завершения сделки.
«Лос-Анджелес» предложил Сону 20 млн долларов в год. Больше в МЛС получает лишь Месси – 20,45 млн (Николо Скира)
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости