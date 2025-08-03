Сон переходит в «Лос-Анджелес». Клуб МЛС договорился с «Тоттенхэмом» и игроком
Сон Хын Мин близок к переходу в «Лос-Анджелес».
Американский клуб достиг соглашения с «Тоттенхэмом» о трансфере нападающего и согласовал личные условия с игроком, сообщает журналист Бен Джейкобс.
Дата прибытия Сона в США пока не определена.
Ранее стало известно, что «шпоры» хотят получить 20 млн фунтов за Сона.
«Лос-Анджелес» предложил Сону 20 млн долларов в год. Больше в МЛС получает лишь Месси – 20,45 млн (Николо Скира)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости