Сон переходит в «Лос-Анджелес». Клуб МЛС договорился с «Тоттенхэмом» и игроком

Сон Хын Мин близок к переходу в «Лос-Анджелес».

Американский клуб достиг соглашения с «Тоттенхэмом » о трансфере нападающего и согласовал личные условия с игроком, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Дата прибытия Сона в США пока не определена.

Ранее стало известно, что «шпоры» хотят получить 20 млн фунтов за Сона.

«Лос-Анджелес» предложил Сону 20 млн долларов в год. Больше в МЛС получает лишь Месси – 20,45 млн (Николо Скира)