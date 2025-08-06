«Челси» отдал воспитанника «Барселоны» Гиу «Сандерленду» в аренду
Марк Гиу перешел в «Сандерленд».
«Челси» отдал нападающего, приобретенного прошлым летом у «Барселоны» за 6 млн евро, в аренду до конца сезона.
В минувшем сезоне воспитанник «блауграны» провел 3 матча в АПЛ и не отметился результативными действиями. Подробно статистику 19-летнего испанца можно изучить здесь.
Фото: safc.com
«Челси» отдаст Гиу «Сандерленду» в аренду без права выкупа. У экс-форварда «Барсы» 71 минута в прошлом сезоне АПЛ за лондонцев
