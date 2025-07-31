«Челси» отдаст Гиу «Сандерленду» в аренду без права выкупа. У экс-форварда «Барсы» 71 минута в прошлом сезоне АПЛ за лондонцев

Марк Гиу перейдет из «Челси» в «Сандерленд».

Клубы достигли договоренности о переходе 19-летнего нападающего на правах аренды, сообщает Фабрицио Романо. Сделка не предусматривает опцию выкупа – игрок входит в долгосрочные планы лондонцев.

Зарплату испанцу в период аренды будут платить «черные коты».

Марк перешел в лондонский клуб летом 2024 года из «Барселоны».

В прошлом сезоне Гиу сыграл три матча в АПЛ , проведя на поле 71 минуту. С его статистикой можно ознакомиться здесь .