Деметрадзе об ужесточении лимита: «Не пойдет на пользу российскому футболу. «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» привозят качественных легионеров – их станет меньше»

Георгий Деметрадзе выступил против ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ.

«Однозначно, ужесточение лимита на легионеров не пойдет на пользу российскому футболу.

У многих клубов есть серьезные финансовые возможности. Такие команды, как «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», привозят в Россию качественных легионеров. А из-за лимита их станет меньше», – сказал бывший форвард «Локомотива».