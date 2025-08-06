Деметрадзе об ужесточении лимита: «Не пойдет на пользу российскому футболу. «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» привозят качественных легионеров – их станет меньше»
Георгий Деметрадзе выступил против ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ.
«Однозначно, ужесточение лимита на легионеров не пойдет на пользу российскому футболу.
У многих клубов есть серьезные финансовые возможности. Такие команды, как «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», привозят в Россию качественных легионеров. А из-за лимита их станет меньше», – сказал бывший форвард «Локомотива».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
