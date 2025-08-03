«Милану» интересны лучший бомбардир «Ренна» Калимуэндо, Влахович и Хейлунд, но главная цель – Нуньес
Лучший бомбардир «Ренна» последних двух сезонов привлек внимание «Милана».
Sky Sport Italia сообщает, что Арно Калимуэндо входит в число нападающих, рассматривающихся как альтернатива Дарвину Нуньесу из «Ливерпуля».
Также в список включены Душан Влахович («Ювентус») и Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед»).
Что касается Нуньеса, «россонери» уже общались с ним, но в целом переговоры о его трансфере оцениваются как сложные. Также на уругвайца претендует «Аль-Хилаль», однако официального предложения от саудовского клуба пока не поступало.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sport Italia
