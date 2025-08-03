«Милану» интересны лучший бомбардир «Ренна» Калимуэндо, Влахович и Хейлунд, но главная цель – Нуньес

Лучший бомбардир «Ренна» последних двух сезонов привлек внимание «Милана».

Sky Sport Italia сообщает, что Арно Калимуэндо входит в число нападающих, рассматривающихся как альтернатива Дарвину Нуньесу из «Ливерпуля ».

Также в список включены Душан Влахович («Ювентус ») и Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед »).

Что касается Нуньеса, «россонери» уже общались с ним, но в целом переговоры о его трансфере оцениваются как сложные. Также на уругвайца претендует «Аль-Хилаль», однако официального предложения от саудовского клуба пока не поступало.