Аршавин о матче России с Иорданией: «Сборная должна ездить по стране, ощущать народ. За пределами Москвы такие игры воспринимаются ярче»
Андрей Аршавин высказался за проведение матча России с Иорданией за пределами Москвы.
Товарищеская игра пройдет 4 сентября.
— Матч должен пройти в Москве, или лучше сборной отправиться в регионы?
— По моему опыту, каждый матч в регионе — это не просто праздник, а большое событие. Плюс РФС неплохо работает и устраивает много событий перед матчем. Естественно, за пределами Москвы такие матчи воспринимаются более ярко.
Последний матч сборная играла на «ВТБ Арене», тоже неплохо. Сборная вообще должна ездить по стране и играть. Ощущать народ по всей стране, — сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
