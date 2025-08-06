Аршавин о матче России с Иорданией: «Сборная должна ездить по стране, ощущать народ. За пределами Москвы такие игры воспринимаются ярче»

Андрей Аршавин высказался за проведение матча России с Иорданией за пределами Москвы.

Товарищеская игра пройдет 4 сентября.

— Матч должен пройти в Москве, или лучше сборной отправиться в регионы?

— По моему опыту, каждый матч в регионе — это не просто праздник, а большое событие. Плюс РФС неплохо работает и устраивает много событий перед матчем. Естественно, за пределами Москвы такие матчи воспринимаются более ярко.

Последний матч сборная играла на «ВТБ Арене», тоже неплохо. Сборная вообще должна ездить по стране и играть. Ощущать народ по всей стране, — сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.