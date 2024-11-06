Винисиус сказал судье матча с «Миланом» «ты сумасшедший» после фола на Мусе. Экс-арбитр Итурральде считает, что вингер «Реала» должен был получить красную
Стало известно, что Винисиус Жуниор сказал судье игры с «Миланом».
«Реал» проиграл матч 4-го тура Лиги чемпионов со счетом 1:3. На 71-й минуте бразилец получил желтую карточку за эмоциональную жестикуляцию после своего фола на Юнусе Мусе.
В этом эпизоде Винисиус сказал главному арбитру Славко Винчичу: «Ты сумасшедший, ты сумасшедший». Свои слова он сопроводил соответствующим жестом.
Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес заявил, что футболист должен был получить красную карточку в этом эпизоде.
Винисиус заработал и забил пенальти, 3 раза пробил по воротам и получил желтую за жестикуляцию после фола на Мусе в матче с «Миланом»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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