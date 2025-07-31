Слот о трансферах «Ливерпуля»: «Мы не только потратились, но и заработали. Продали Диаса, Трента, Куансу, Келлехера – нужно смотреть на ситуацию с двух сторон»
В текущее трансферное окно мерсисайдцы подписали Флориана Виртца, Юго Экитике, Джереми Фримпонга и Милоша Керкеза.
«Вы знаете лучше меня, но это историческое лето не только с точки зрения трат, но и с точки зрения привлечения денег? Продавал ли «Ливерпуль» за последние пять или шесть лет таких игроков, как Джарелл Куанса, Трент Александер-Арнолд, Куивин Келлехер и Луис Диас? И кто знает, что еще может произойти. На это нужно смотреть с двух сторон.
Думаю, этот клуб всегда так работал. Мы действительно много тратим, но если мы тратим, то нам всегда нужно возвращать какие-то деньги. Мы уже делали это прошлым летом, когда подписали только Федерико Кьезу, но продали трех или четырех игроков, что принесло нам большую прибыль.
Так что, если разобраться, мы, конечно, потратились, но также и заработали», – сказал главный тренер «Ливерпуля».