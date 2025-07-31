  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот о трансферах «Ливерпуля»: «Мы не только потратились, но и заработали. Продали Диаса, Трента, Куансу, Келлехера – нужно смотреть на ситуацию с двух сторон»
55

Слот о трансферах «Ливерпуля»: «Мы не только потратились, но и заработали. Продали Диаса, Трента, Куансу, Келлехера – нужно смотреть на ситуацию с двух сторон»

Арне Слот высказался о расходах «Ливерпуля» на трансферы этим летом.

В текущее трансферное окно мерсисайдцы подписали Флориана Виртца, Юго Экитике, Джереми Фримпонга и Милоша Керкеза.

«Вы знаете лучше меня, но это историческое лето не только с точки зрения трат, но и с точки зрения привлечения денег? Продавал ли «Ливерпуль» за последние пять или шесть лет таких игроков, как Джарелл Куанса, Трент Александер-Арнолд, Куивин Келлехер и Луис Диас? И кто знает, что еще может произойти. На это нужно смотреть с двух сторон.

Думаю, этот клуб всегда так работал. Мы действительно много тратим, но если мы тратим, то нам всегда нужно возвращать какие-то деньги. Мы уже делали это прошлым летом, когда подписали только Федерико Кьезу, но продали трех или четырех игроков, что принесло нам большую прибыль.

Так что, если разобраться, мы, конечно, потратились, но также и заработали», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
трансферы
logoАрне Слот
деньги
logoКуивин Келлехер
logoФедерико Кьеза
logoДжарелл Куанса
logoТрент Александер-Арнолд
logoЛуис Диас
logoФлориан Виртц
logoЮго Экитике
logoДжереми Фримпонг
logoМилош Керкез
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кэмпбелл о «Ливерпуле»: «Именно они станут следующими «Непобедимыми», если посмотреть на нынешний состав. Это очень сложно, но возможно»
3030 июля, 19:49
«Ливерпуль» и Исак согласовали контракт до 2031 года (Флориан Плеттенберг)
15230 июля, 14:08
«Бавария» купила Диаса у «Ливерпуля» за 75 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 4 года
12430 июля, 08:05Фото
Главные новости
Аморим о целях «МЮ» на сезон: «Мы должны вернуться в Европу. У нас есть то, что нельзя купить – история, болельщики. Мы вернемся на свое место, если изменим культуру»
713 минут назад
Ван Дейк о том, как в «Ливерпуле» переживают гибель Жоты: «Стараемся быть рядом с семьей Диогу и друг с другом. Важно чтить его наследие как можно дольше, ведь он этого заслуживает»
425 минут назад
Александр Мостовой про 11-метровый «Зенита»: «Это не пенальти. Круговой случайно попадает ногой – они оба бежали. Что еще делать? Он же не специально»
3034 минуты назад
Экс-президент «Барсы» Гаспар: «Рэшфорд лучше Уильямса. Нико удачно нас использовал и получил хороший контракт, не понимаю гнев «Атлетика»
1037 минут назад
КДК рассмотрит скандирование «Зенит» – позор российского футбола» болельщиками «Ахмата»
9247 минут назад
Соболев выложил пост с отсылкой к цитате Жириновского про «петушиный крик» после матча с ЦСКА
5450 минут назадФото
Бруну про «МЮ»: «Нам нужна более высокая конкуренция – надеюсь, клуб сможет подписать еще 1-2 игроков. Мы выглядели лениво в матче с «Эвертоном»
11сегодня, 09:10
Хау об Исаке: «Нужно заслужить право тренироваться с «Ньюкаслом». Ни один игрок не может вести себя неправильно и работать в обычном режиме. Я бы хотел, чтобы Александер был здесь»
13сегодня, 08:58
Экс-защитник «Арсенала» Соареш о Роналду: «Однажды Криштиану сказал мне: «Седрик, 5G может повлиять на твой сон». Он не берет телефон с собой в спальню»
35сегодня, 08:56
«Арсенал» показал 3-й комплект формы – кремовый с темно-красными деталями. Он посвящен бывшему стадиону клуба «Хайбери»
24сегодня, 08:45Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. «Барселона» в гостях у «Тэгу», «Ливерпуль» дважды сыграет с «Атлетиком», «Наполи» добился ничьей с «Казертаной»
2320 минут назад
Исак сегодня утром приехал на базу «Ньюкасла» единственным из игроков. Команда утром прилетела из Южной Кореи и получила выходной
22 минуты назад
Гову про пост Чалеты-Цара об уходе из «Лиона»: «Не нужно этого цирка – написанные SMM-менеджерами сообщения должны прекратиться. Ты не вернешься в клуб, твои дети не будут носить эту футболку»
350 минут назад
Круговой о «Зените»: «Взламывать оборону чуть легче стало, наверное. Стиль игры остался такой же, просто добавились игроки еще более высокого качества»
2сегодня, 09:04
Режиссер Жоан Грасия об игроках «Барсы»: «Нравятся Ямаль, Кубарси, Касадо – они играют с душой и проживают матчи. Пуйоль, Хави и Иньеста отдавали на поле всю жизнь»
сегодня, 08:40
Масалитин о Зобнине в «Спартаке»: «Может, Станковича уберут через пару туров, а он будет игроком старта. Сейчас гастарбайтеров могут сократить, тогда Роман нужен будет»
24сегодня, 08:29
Уоддл о Палмере: «Он стоил бы дороже Беллингема, если бы был доступен на рынке – более 100 млн фунтов, как и Ямаль. В мое время за игроков платили 1 млн»
10сегодня, 08:20
Тедеев об 1:1 со «Спартаком»: «Это и заслуга «Акрона». Деньги не играют в футбол»
14сегодня, 07:56
Защитник «Зенита» Вега об 1:1 с ЦСКА: «Семак не был доволен результатом. Эта ничья как поражение»
21сегодня, 07:39
«Чистяков – один из лучших рефери. В целом по игре «Зенит» — ЦСКА он тоже понравился». Гончаренко о судье
25сегодня, 06:58