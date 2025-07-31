Арне Слот высказался о расходах «Ливерпуля» на трансферы этим летом.

В текущее трансферное окно мерсисайдцы подписали Флориана Виртца, Юго Экитике, Джереми Фримпонга и Милоша Керкеза.

«Вы знаете лучше меня, но это историческое лето не только с точки зрения трат, но и с точки зрения привлечения денег? Продавал ли «Ливерпуль » за последние пять или шесть лет таких игроков, как Джарелл Куанса , Трент Александер-Арнолд , Куивин Келлехер и Луис Диас ? И кто знает, что еще может произойти. На это нужно смотреть с двух сторон.

Думаю, этот клуб всегда так работал. Мы действительно много тратим, но если мы тратим, то нам всегда нужно возвращать какие-то деньги. Мы уже делали это прошлым летом, когда подписали только Федерико Кьезу, но продали трех или четырех игроков, что принесло нам большую прибыль.

Так что, если разобраться, мы, конечно, потратились, но также и заработали», – сказал главный тренер «Ливерпуля».