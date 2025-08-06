Аршавин о Черчесове в «Ахмате»: «Хотел более статусную команду, но за такую сумму пойти можно»

Андрей Аршавин оценил предстоящее назначение Станислава Черчесова в «Ахмат».

Сообщалось , что тренер будет зарабатывать в грозненском клубе 1,3 млн евро в год.

«Станислав Саламович работал уже в «Ахмате ». Думаю, он знаком с ситуацией, у грозненской команды хороший состав.

Черчесов хотел более статусную команду, но так как места заняты, чтобы не простаивать… Тем более, если пишут правду, за какую сумму, то пойти можно», — сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.