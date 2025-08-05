Гендиректор «Ахмата» подтвердил назначение Черчесова: «Завтра он вылетит в Грозный, где подпишет контракт на 3 года»
В «Ахмате» подтвердили назначение Станислава Черчесова.
Ранее сообщалось, что 61-летний специалист займет пост главного тренера грозненского клуба, сменив Александра Сторожука.
«Переговоры завершились. Завтра Черчесов вылетит в Грозный, где подпишет контракт. Срок – три года», – сказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.
