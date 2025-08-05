Зарплата Черчесова в «Ахмате» – 1,3 млн евро в год (Иван Карпов)
Станислав Черчесов будет зарабатывать в «Ахмате» больше миллиона евро.
Сообщалось, что бывший главный тренер сборной России возглавит грозненский клуб, заключив трехлетний контракт.
По сведениям инсайдера Ивана Карпова, зарплата Черчесова составит 1,3 млн евро в год. Проект показался 61-летнему специалисту перспективным, амбиции его удивили.
Отмечается, что «Ахмат» планирует собрать команду, которая в течение двух-трех лет начнет бороться за самые высокие места.
6 августа Черчесов должен быть представлен в качестве нового главного тренера команды.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
