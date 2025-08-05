Зарплата Черчесова в «Ахмате» – 1,3 млн евро в год (Иван Карпов)

Станислав Черчесов будет зарабатывать в «Ахмате» больше миллиона евро.

Сообщалось , что бывший главный тренер сборной России возглавит грозненский клуб, заключив трехлетний контракт .

По сведениям инсайдера Ивана Карпова , зарплата Черчесова составит 1,3 млн евро в год. Проект показался 61-летнему специалисту перспективным, амбиции его удивили.

Отмечается, что «Ахмат » планирует собрать команду, которая в течение двух-трех лет начнет бороться за самые высокие места.

6 августа Черчесов должен быть представлен в качестве нового главного тренера команды.