Гендиректор «Ахмата»: «И у Черчесова, и у нас амбициозные планы — выигрывать в каждом матче, показывать красивую игру. Трансферы? Найдем точки соприкосновения»
Гендиректор «Ахмата» заявил об амбициях клуба во главе со Станиславом Черчесовым.
Сообщалось, что сегодня тренер подпишет с грозненцами 3-летний контракт. «Ахмат» начал сезон с 4 поражений в 4 матчах.
«И у Черчесова, и у нас амбициозные планы — выигрывать в каждом матче, показывать красивую и зрелищную игру.
Трансферы для нового тренера? Мы все обсудили, найдем точки соприкосновения и будем двигаться дальше», — сказал Ахмед Айдамиров.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости