101

30-летний сын Черчесова войдет в штаб отца в «Ахмате» – это будет его первый тренерский опыт (Иван Карпов)

Черчесов-младший получит работу в «Ахмате».

30-летний Станислав войдет в штаб отца, сообщает инсайдер Иван Карпов. Для работавшего селекционером в «Химках» специалиста это будет первый тренерский опыт.

Отмечается, что вместе с ним помогать бывшему главному тренеру сборной России в «Ахмате» будут Владимир Паников, Рамзан Цуцулаев, Эдуард Цгоев. Возможно, к ним присоединится кто-то еще, но это будет не возглавляющий «Урал» Мирослав Ромащенко.

Первая отставка РПЛ – в «Ахмате». Похоже, едет Черчесов

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
