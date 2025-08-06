30-летний сын Черчесова войдет в штаб отца в «Ахмате» – это будет его первый тренерский опыт (Иван Карпов)

Черчесов-младший получит работу в «Ахмате».

30-летний Станислав войдет в штаб отца, сообщает инсайдер Иван Карпов . Для работавшего селекционером в «Химках» специалиста это будет первый тренерский опыт.

Отмечается, что вместе с ним помогать бывшему главному тренеру сборной России в «Ахмате» будут Владимир Паников , Рамзан Цуцулаев, Эдуард Цгоев. Возможно, к ним присоединится кто-то еще, но это будет не возглавляющий «Урал» Мирослав Ромащенко.

